D’Annunzio la poesia e un inedito lato pop | Giordano Bruno Guerri racconta l’immensa gioia di vivere del Vate

Un nuovo ritratto di Gabriele D’Annunzio emerge grazie alle parole di Giordano Bruno Guerri, che parla di un lato inedito del poeta legato alla cultura pop. Oltre alle sue imprese e all’estetica, Guerri sottolinea l’immensa gioia di vivere del Vate, lasciando intendere che le sue poesie rappresentano il suo patrimonio più duraturo. La riflessione si concentra sulla percezione del poeta al di là delle interpretazioni più frequenti e delle letture distorte.

Oltre le imprese, oltre l’estetica e, persino, oltre il piacere. Cosa resta del poeta se non le sue poesie? Sembra un’ovvietà, ma che tuttavia, di volta in volta, merita di essere scartavetrata dalle tante incrostazioni polemiche e letture distorte. Soprattutto se si parla di Gabriele D’Annunzio. Figura troppo grande, talvolta ingombrante, per essere catalogata entro un unico manuale di studio. Storia, letteratura, eccetera. Un privilegio riservato a pochi. Le poesie di D’Annunzio scelte da Guerri. Al di là della didattica, insomma, l’inchiostro resta su carta e quanto è scritto è ancora lì a ricordarci la «freschezza» dei suoi stessi versi – per citarlo in filigrana.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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