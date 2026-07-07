Componenti della Can A e B sono Luca Banti, Ciro Carbone, Gabriele Gava, Alessandro Giallatini e Antonio Danilo Giannoccaro. Responsabile della Can C diventa Nicola Giovanni Ayroldi, mentre Paolo Dondarini sarà il nuovo responsabile per la Can D. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Arbitri: Daniele Orsato nuovo designatore di A e B. Prende il posto di Rocchi. Gli altri responsabili

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Orsato nuovo designatore dell'arbitri

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