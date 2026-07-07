Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B

Daniele Orsato è stato annunciato come nuovo designatore arbitrale per le serie A e B. La sua nomina segue un periodo di cambiamenti, dopo che il ruolo era stato ricoperto temporaneamente da un designatore ad interim. Prima di Orsato, la posizione era stata vacante a causa di un'indagine che aveva coinvolto il precedente designatore. La decisione è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sui processi interni.

Da Rocchi, travolto dall’inchiesta arbitrale, alla nomina di Dino Tommasi come designatore ad interim, fino alla scelta di Daniele Orsato come nuovo designatore di Serie A e B: di bene in meglio. Orsato nuovo designatore arbitrale. Riporta Sky: “ Daniele Orsato è il nuovo designatore di Serie A e B Prende il posto del dimissionario Gianluca Rocchi Nicola Ayroldi in Serie C, Paolo Dondarini in Serie D” Daniele Orsato nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B #SkySport https:t.coRLLfbwioBI — skysport (@SkySport) July 7, 2026 Come si è arrivati a questa scelta. La segnalazione a favore dell’ex fischietto di Schio è arrivata da Domenico Messina, il nuovo direttore tecnico dell’Aia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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