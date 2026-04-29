In Italia, un’indagine ha portato alla denuncia di un ex arbitro noto, coinvolto in un caso di presunte irregolarità arbitrali. La vicenda riguarda anche incontri di Serie C, dove si sospetta che siano state alterate decisioni arbitrali. La procura ha aperto un fascicolo e ha ascoltato testimoni legati alle partite sotto esame. La situazione ha attirato l’attenzione del mondo calcistico e delle autorità sportive.

"> Riflettori sulla Controversia Arbitrale in Serie C. MILANO, ITALIA – 4 DICEMBRE: Gianluca Rocchi e Daniele Orsato ricevono gli Oscar del Calcio AIC il 4 dicembre 2023 a Milano, Italia. (Foto di Pier Marco TaccaGetty Images) La recente controversia sul fronte arbitrale in Italia sta sollevando preoccupazioni sempre più ampie in tutto il panorama calcistico. Un nuovo episodio di questo scandalo ha coinvolto Daniele Orsato, ex arbitro di Serie A e attualmente designatore della Serie C. Le voci su un’interazione sospetta si sono intensificate dopo un incontro tra Ascoli e Vis Pesaro, avvenuto il 4 aprile, che ha portato a una formale denuncia presentata al Procuratore Federale della FIGC.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Scandalo arbitrale italiano si estende in Serie C: denuncia contro l’ex arbitro Orsato.

Notizie correlate

Scandalo arbitrale, nuovi indagati: coinvolti Di Vuolo, Nasca e PaternaAl momento, nell’inchiesta coordinata dal pm di Milano Maurizio Ascione e condotta dal Nucleo operativo metropolitano della Guardia di finanza, sono...

Italiano: “L’arbitro è stato troppo permissivo nei confronti di N’Dicka. È tedesco (l’arbitro), magari è abituato a dirigere così”L’euroderby di Europa League tra Bologna e Roma è terminato con il punteggio di 1-1: al tiro a giro di Bernardeschi, arrivato al 50’, ha risposto il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: L'inchiesta su Rocchi e il Var: cosa rischia davvero l'Inter; Il designatore degli arbitri Rocchi si autosospende. Indagato anche il supervisore var Gervasoni; Il nuovo scandalo arbitri dopo Calciopoli e i Mondiali persi: gli ultimi 20 anni orribili del calcio italiano; Arbitri, l'Uefa può punire l'Italia: a rischio la partecipazione nelle Coppe e l'assegnazione degli Europei del 2032.

Il presunto scandalo arbitri passa anche da Lissone: il VAR finisce sotto inchiestaInchiesta sul sistema arbitrale: nel mirino anche il VAR Lissone tra campo, e sala video e decisioni arbitrali. mbnews.it

Scandalo Rocchi, le possibili conseguenze per le società coinvolte: rischio penalizzazioneIl mondo del calcio italiano è stato scosso nella giornata di ieri da un nuovo e inquietante caos arbitrale che ha coinvolto direttamente Gianluca Rocchi, ... dailynews24.it

Oggi #Moggi, radiato dalla @FIGC e riconosciuto dalla Corte di Cassazione il promotore di una associazione per delinquere finalizzata alla frode sportiva, scrive () su “Libero” per commentare il recente scandalo arbitrale, questa sera il TG1 mette nei titoli di x.com

Questa sera appuntamento imperdibile con Fuorigioco! Dalle ore 21:00 in diretta su Prima Tivvù (canale 17 DGT) analizzeremo i temi più caldi del momento: Il futuro del Napoli Lo scandalo arbitrale, con il supporto dell’avvocato Chiacchio In studi - facebook.com facebook