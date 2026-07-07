Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di serie A e B

Daniele Orsato di Schio è stato nominato come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. La decisione è stata presa dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri.

E’ Daniele Orsato di Schio il nuovo designatore della Can A e B. Lo ha stabilito il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri che ha approvato oggi le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano. Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali. Prende il posto del dimissionario Rocchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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