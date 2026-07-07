Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di serie A e B

Da lapresse.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Daniele Orsato di Schio è stato nominato come nuovo designatore degli arbitri di Serie A e Serie B. La decisione è stata presa dal Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

E’ Daniele Orsato di Schio il nuovo designatore della Can A e B. Lo ha stabilito il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri che ha approvato oggi le nomine del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, dei Responsabili e Componenti dei vari Organi Tecnici Nazionali e dei Presidenti dei Comitati Regionali e Provinciali di Trento e Bolzano. Le nomine avranno la durata di due Stagioni Sportive per i Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali ed i Presidenti Regionali e Provinciali, e di una Stagione Sportiva per il Responsabile del Settore Tecnico e per i Componenti degli Organi Tecnici Nazionali. Prende il posto del dimissionario Rocchi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

daniele orsato 232 il nuovo designatore degli arbitri di serie a e b
© Lapresse.it - Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di serie A e B
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Napoli chiama Allegri, per il Milan Amorim | Tutto su Rafa Marin, Lang e Lucca | Diomandé, Cucurella

Video Napoli chiama Allegri, per il Milan Amorim | Tutto su Rafa Marin, Lang e Lucca | Diomandé, Cucurella

Notizie e thread social correlati

Daniele Orsato è il nuovo designatore degli arbitri di A e BDaniele Orsato è stato annunciato come nuovo responsabile della commissione arbitri di Serie A e B.

Daniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e BDaniele Orsato è stato annunciato come nuovo designatore arbitrale per le serie A e B.

Temi più discussi: Arbitri Serie A e B, chi sarà il nuovo designatore; Arbitri: Daniele Orsato favorito come designatore per Serie A e B; CAN C, Paolo Dondarini è il favorito per raccogliere l'eredità di Orsato; Non solo Cosenza, AIA, svolta Orsato: pronto per la CAN A e B. A Dondarini la Serie C.

daniele orsato daniele orsato è ilDaniele Orsato è diventato il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B: prende il posto di RocchiDaniele Orsato è ufficialmente il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. L'ex arbitro internazionale dunque prende il posto di Gianluca Rocchi il quale si era autosospeso dopo la vicenda che ... fanpage.it

daniele orsato daniele orsato è ilDaniele Orsato è il nuovo designatore arbitrale di Serie A e BDaniele Orsato sarà il nuovo designatore arbitrale di Serie A e B: prende il posto di Rocchi dimissionario. I dettagli ... ilnapolista.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web