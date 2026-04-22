Ravello Festival | si inizia il 4 luglio con Daniele Gatti e durerà fino al 5 settembre

Il Ravello Festival 2026 prenderà il via il 4 luglio con un concerto di Daniele Gatti e si concluderà il 5 settembre. Questa 74ª edizione presenterà artisti di rilievo internazionale, tra cui Jordi Savall, Kent Nagano, John Eliot Gardiner e Giovanni Sollima. La manifestazione si svolge in uno dei festival più noti e duraturi al mondo, attirando appassionati di musica da diverse nazioni.