Ravello Festival | si inizia il 4 luglio con Daniele Gatti e durerà fino al 5 settembre
Il Ravello Festival 2026 prenderà il via il 4 luglio con un concerto di Daniele Gatti e si concluderà il 5 settembre. Questa 74ª edizione presenterà artisti di rilievo internazionale, tra cui Jordi Savall, Kent Nagano, John Eliot Gardiner e Giovanni Sollima. La manifestazione si svolge in uno dei festival più noti e duraturi al mondo, attirando appassionati di musica da diverse nazioni.
Per questa 74° Edizione del Ravello Festival 2026, grandi nomi ad arricchire uno dei festival più longevi e famosi al mondo: da Jordi Savall a Kent Nagano, da John Eliot Gardiner a Giovanni Sollima. Si comincia il 4 luglio e si andrà avanti fino al 5 settembre. Presentata a Palazzo Grazioli in Roma, sede della Stampa Estera, la 74° edizione del Ravello Festival 2026: un appuntamento ormai consueto e prestigioso per la cultura, per la musica e per la magica atmosfera che si respira a Ravello, soprattutto durante questo particolare e unico Festival internazionale, che richiama un affezionato pubblico da tutto il mondo. Per quest’anno, la...🔗 Leggi su 2anews.it
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Ravello Festival 2026 a Villa Rufolo, tra Monteverdi, Wagner e grandi orchestre. 22 appuntamenti tra opera, repertorio sinfonico, barocco e jazz, teatro e musica da camera #ANSA x.com