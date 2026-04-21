Ravello Festival 2026 22 eventi tra Wagner Monteverdi e grandi orchestre internazionali

Il Ravello Festival 2026 torna con la sua 74ª edizione e un cartellone di 22 appuntamenti che attraversano opera, sinfonica, barocco, jazz, musica da camera e teatro musicale. Dal 4 luglio al 5 settembre, il Belvedere di Villa Rufolo si conferma uno dei palcoscenici naturali più iconici d’Europa, sospeso tra il verde dei giardini e il mare della costiera amalfitana. La rassegna, organizzata dalla Fondazione Ravello con il sostegno della Regione Campania, è guidata dal presidente Alessio Vlad, con la direzione generale di Maurizio Pietrantonio e la direzione artistica di Lucio Gregoretti. Il festival si apre con un programma di forte impatto simbolico: sabato 4 luglio l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, diretta da Daniele Gatti, eseguirà il Siegfried-Idyll di Wagner e la Sinfonia n.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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