Durante l’evento Sky “What’s Next 2026”, è stata annunciata la nuova stagione di calcio e sport in Italia. Sono stati presentati i piani di programmazione, con focus su nuove offerte e cambiamenti nei diritti televisivi. La piattaforma ha illustrato le novità riguardanti le trasmissioni di competizioni nazionali e internazionali, senza specificare date precise o dettagli contrattuali. L’evento ha evidenziato l’intenzione di ampliare l’offerta sportiva disponibile sulla piattaforma.

Il panorama televisivo dello sport e del calcio in Italia si prepara a una vera e propria rivoluzione per la stagione 202627. Grazie all’invito ufficiale ricevuto da Sky per l’evento di presentazione “What’s Next 2026” svoltosi a Milano, ho seguito da vicino tutti gli annunci e le novità editoriali che cambieranno il modo di vivere il grande calcio e l’intrattenimento nei prossimi mesi. Dalla nuova Champions League blindata fino al 2031 ai dettagli sui top campionati esteri, c’è tantissima carne al fuoco. Io, SnappoMan77, ho analizzato per voi il nuovo palinsesto della “Casa dello Sport”: ecco tutto quello che ci aspetta, tra numeri da capogiro, esclusive assolute e chicche nostalgiche che faranno battere il cuore a chi ama le grandi storie di calcio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - Dall’evento Sky “What’s Next 2026”: Snappo vi racconta la nuova stagione di calcio e sport

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No Mans Sky in 2026 | First Impressions Is It Worth Playing

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Arrivano anche gli esperti dalla Germania per collaborare alle indagini sulla morte di Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, madre e figlia uccise da un sospetto avvelenamento da ricina a Pietracatella, in provincia di Campobasso. shorturl.at/AcMsc #skytg24 #news x.com