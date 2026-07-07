Un ex pallavolista ha annunciato il lancio di Wanderek, un marchio di abbigliamento dedicato ai viaggi. Dopo aver giocato in Serie A, ha deciso di passare all’imprenditoria, creando una linea di abiti ispirata ai viaggi. La presentazione del brand è avvenuta di recente, con l’obiettivo di combinare moda e avventura. L’azienda si propone di offrire capi pensati per chi viaggia, riflettendo l’esperienza personale dell’atleta.

Dalla Serie A all’imprenditoria. È questa la nuova vita dell’ex pallavolista portorecanatese Giorgia Quarchioni che ha appena lanciato Wanderek, un brand che vuole trasformare i viaggi in abbigliamento. Dopo una lunga carriera da schiacciatrice che l’ha portata ai massimi livelli nel volley, nipote di Luciano Panetti, mitico portiere di calcio negli anni Cinquanta con la Roma, la 31enne Quarchioni ha ora deciso di intraprendere una nuova sfida, ma stavolta nel mondo dell’imprenditoria. Infatti ha recentemente lanciato Wanderek, un progetto nato dall’unione delle sue più grandi passioni: i viaggi, la creatività e il desiderio di raccontare storie attraverso l’abbigliamento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dalla pallavolo alla linea di abiti: la nuova vita di Giorgia Quarchioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cosmetica, Napoli tiene a battesimo la nuova linea skincare di Giorgia PalmasA Napoli si è tenuta la presentazione della nuova linea skincare “Jolie Soin”, sviluppata con Arval e ispirata alla Sardegna e ai principi della...

Leggi anche: Una nuova vita per gli abiti dimenticati in armadio? L'hotel di Gatteo lancia uno 'swap party'

Argomenti più discussi: Dalla pallavolo alla linea di abiti: la nuova vita di Giorgia Quarchioni; Dalla Serie A al mondo della moda: Giorgia Quarchioni lancia il brand Wanderek; Dalla Serie A all’imprenditoria: l’ex pallavolista Giorgia Quarchioni lancia Wanderek, il brand che trasforma i viaggi in abbigliamento.

Dalla pallavolo alla linea di abiti: la nuova vita di Giorgia QuarchioniDalla Serie A all’imprenditoria. È questa la nuova vita dell’ex pallavolista portorecanatese Giorgia Quarchioni che ha appena lanciato Wanderek, un brand che vuole trasformare i viaggi in abbigliament ... ilrestodelcarlino.it