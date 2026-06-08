Una nuova vita per gli abiti dimenticati in armadio? L' hotel di Gatteo lancia uno ' swap party'
Mercoledì 11 giugno, alle 20.30, l’hotel di Gatteo Mare organizza uno ‘Swap Party & Armocromia – Swap & Glow Night’. L’evento invita le persone a scambiare abiti e accessori, offrendo anche un approfondimento sull’armocromia. La serata è aperta a tutti e si svolge nel locale Flamingo Glamour Hotel. L’obiettivo è dare nuova vita agli abiti dimenticati negli armadi.
Mercoledì 11 giugno, dalle 20.30, il Flamingo Glamour Hotel di Gatteo Mare apre le porte allo ‘Swap Party & Armocromia – Swap & Glow Night’, un appuntamento pensato per dare nuova vita ad abiti e accessori, ma anche per condividere un momento leggero, elegante e aperto a tutti.“L’iniziativa -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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Temi più discussi: Gatteo, il cardinale Gambetti al Don Ghinelli: Qui è possibile quantificare l'inquantificabile amore di Dio -; Topolino Park, oltre mezzo secolo di divertimento per tutte le età; Ogni intervento chirurgico produce 22 chili di scarti, l'azienda di Gatteo promuove l'uso del tessuto sanitario riutilizzabile; Vota il miglior barista. Un sorriso al Flair Cafè.
Ci sono fotografie che raccontano molto più di un momento. Abbiamo avuto il piacere di accogliere anche il Sindaco di Gatteo, una visita che ci ha fatto sentire ancora più vicini alla comunità che ogni giorno ci sostiene e ci accompagna in questo percorso. C facebook
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