Una nuova vita per gli abiti dimenticati in armadio? L' hotel di Gatteo lancia uno ' swap party'

Da cesenatoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Mercoledì 11 giugno, alle 20.30, l’hotel di Gatteo Mare organizza uno ‘Swap Party & Armocromia – Swap & Glow Night’. L’evento invita le persone a scambiare abiti e accessori, offrendo anche un approfondimento sull’armocromia. La serata è aperta a tutti e si svolge nel locale Flamingo Glamour Hotel. L’obiettivo è dare nuova vita agli abiti dimenticati negli armadi.

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Mercoledì 11 giugno, dalle 20.30, il Flamingo Glamour Hotel di Gatteo Mare apre le porte allo ‘Swap Party & Armocromia – Swap & Glow Night’, un appuntamento pensato per dare nuova vita ad abiti e accessori, ma anche per condividere un momento leggero, elegante e aperto a tutti.“L’iniziativa -. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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