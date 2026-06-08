Una nuova vita per gli abiti dimenticati in armadio? L' hotel di Gatteo lancia uno ' swap party'

Notizia in breve

Mercoledì 11 giugno, alle 20.30, l’hotel di Gatteo Mare organizza uno ‘Swap Party & Armocromia – Swap & Glow Night’. L’evento invita le persone a scambiare abiti e accessori, offrendo anche un approfondimento sull’armocromia. La serata è aperta a tutti e si svolge nel locale Flamingo Glamour Hotel. L’obiettivo è dare nuova vita agli abiti dimenticati negli armadi.