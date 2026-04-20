cosmetica napoli tiene a battesimo la nuova linea skincare di giorgia palmas

A Napoli si è tenuta la presentazione della nuova linea skincare “Jolie Soin”, sviluppata con Arval e ispirata alla Sardegna e ai principi della longevity skincare. L’evento si è svolto al Magnolia, con la partecipazione di rappresentanti del settore cosmetico. La linea, che si rivolge a chi cerca prodotti di cura della pelle basati su studi di longevità, rappresenta un debutto importante per il brand.

Al Magnolia la presentazione di “Jolie Soin”, brand ispirato alla Sardegna e ai principi della longevity skincare, sviluppato con Arval NAPOLI. È stata Napoli a tenere a battesimo Jolie Soin by Giorgia Palmas, la nuova linea skincare sviluppata con Arval Cosmetici e presentata presso il giardino coperto del Magnolia. L’evento ha segnato il debutto pubblico di un progetto che intreccia radici mediterranee, ricerca formulativa e una visione contemporanea della cura della pelle. Nel corso della serata, Giorgia Palmas ha raccontato l’origine del brand, nato da un richiamo diretto alla sua terra. “Parte di questo progetto prende ispirazione proprio dalle mie origini, visto che due dei principi fondamentali che abbiamo utilizzato, come mirto e lentisco iperfermentati, sono caratteristici della mia terra - ha affermato -.🔗 Leggi su 2anews.it

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