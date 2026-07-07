Dalla maledizione Trump alla vendetta del Belgio | web scatenato per l' eliminazione Usa

Notizia in breve

Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale dopo aver perso 4-1 contro il Belgio. La sconfitta ha suscitato commenti ironici e meme sul web, con utenti che hanno scherzato sulle conseguenze di questa eliminazione. La partita è terminata con una netta vittoria del Belgio, che ha avanzato nel torneo, mentre gli americani hanno affrontato le critiche sui social media. Nessuna ulteriore comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle reazioni post-partita.