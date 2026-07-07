Dalla maledizione Trump alla vendetta del Belgio | web scatenato per l' eliminazione Usa
Gli Stati Uniti sono stati eliminati agli ottavi di finale dopo aver perso 4-1 contro il Belgio. La sconfitta ha suscitato commenti ironici e meme sul web, con utenti che hanno scherzato sulle conseguenze di questa eliminazione. La partita è terminata con una netta vittoria del Belgio, che ha avanzato nel torneo, mentre gli americani hanno affrontato le critiche sui social media. Nessuna ulteriore comunicazione ufficiale è stata rilasciata riguardo alle reazioni post-partita.
Non solo la delusione per l'eliminazione agli ottavi di finale, ma anche la beffa delle prese in giro. Gli Usa masticano amaro dopo essere stati travolti per 4-1 dal Belgio. Dopo la sconfitta sui social in molti - anche il suo ex portavoce Anthony Scaramucci - hanno tirato fuori "la maledizione di Trump", una teoria secondo cui il presidente porterebbe sfortuna. "La maledizione di Trump in azione come con i Knicks", afferma Scaramucci riferendosi al fatto che la squadra di New York ha perso un'unica partita durante le finali Nba, quella alla presenza del presidente. C'è chi ricorda come Trump avesse previsto la vittoria dei Kansas City Chiefs al Super Bowl, da dove uscirono invece pesantemente sconfitti dagli Eagles. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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