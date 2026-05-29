Lasciami spazio maledizione Djokovic sbotta prima dell' eliminazione dal Roland Garros | cosa è successo

Da ilgiornale.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Prima dell'inizio del match, Djokovic ha urlato “Lasciami spazio, maledizione” rivolgendosi agli avversari. Poco dopo, il serbo è stato eliminato dal torneo di Roland Garros. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in tre set. L’assenza di Alcaraz e l’uscita di Sinner avevano lasciato il tabellone con pochi favoriti. Djokovic ha mostrato segni di frustrazione durante il confronto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L'assenza di Carlos Alcaraz e l'inattesa uscita di Jannik Sinner dal tabellone sembravano proiettare Novak Djokovic verso la concreta possibilità di puntare al 25esimo Slam in carriera, e tutto il suo nervosismo per quella che sarebbe potuta essere la chance più concreta per raggiungere questo prestigioso traguardo è emerso anche oggi nel corso del match di terzo turno che lo vedeva impegnato contro Joao Fonseca. Non di certo nuovo a sfuriate di vario genere, il serbo in questa circostanza si è vigorosamente lamentato con il cameraman, reo di aver invaso in modo eccessivo il suo spazio durante il cambio campo. Concluso vittoriosamente anche... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

lasciami spazio maledizione djokovic sbotta prima dell eliminazione dal roland garros cosa 232 successo
© Ilgiornale.it - "Lasciami spazio, maledizione", Djokovic sbotta prima dell'eliminazione dal Roland Garros: cosa è successo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Djokovic litiga col cameraman durante il match con Fonseca al Roland Garros: “Maledizione, lascia spazio”

Roland Garros 2026, Alexander Zverev si testa nel ruolo di favorito dopo l’eliminazione di Sinner. Djokovic all’esame ‘Fonseca’Alexander Zverev si presenta come possibile favorito a Roland Garros 2026 dopo l’eliminazione di Jannik Sinner.

Temi più discussi: Chi diventa il favorito per vincere il Roland Garros 2026 dopo l'eliminazione di Sinner, secondo l'IA; Valentin Royer attacca Novak Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros: Fa sempre così; Sinner nella canicola alle 12 al Roland Garros contro Cerundolo, scoppia la polemica sull'orario; Sinner spiega il malessere al Roland Garros: Mi sono svegliato e stavo male. Ero come stordito.

roland garros lasciami spazio maledizione djokovicValentin Royer attacca Novak Djokovic dopo la sconfitta al Roland Garros: Fa sempre cosìDjokovic ha battuto il francese ma più del match a far discutere sono stati il battibecco con il pubblico e il gesto sarcastico nei confronti dell'avversario ... fanpage.it

Sinner devastante, finale Roland Garros con Alcaraz! Djokovic abbattutoJannik Sinner è in finale al Roland Garros. Il numero 1 al mondo supera per 6-4, 7-5, 7(7)-6(3) Novak Djokovic - che proprio sul rosso di Parigi aveva ceduto la leadership del ranking - e raggiunge ... tuttosport.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web