Prima dell'inizio del match, Djokovic ha urlato “Lasciami spazio, maledizione” rivolgendosi agli avversari. Poco dopo, il serbo è stato eliminato dal torneo di Roland Garros. La partita si è conclusa con la vittoria dell’avversario in tre set. L’assenza di Alcaraz e l’uscita di Sinner avevano lasciato il tabellone con pochi favoriti. Djokovic ha mostrato segni di frustrazione durante il confronto.

L'assenza di Carlos Alcaraz e l'inattesa uscita di Jannik Sinner dal tabellone sembravano proiettare Novak Djokovic verso la concreta possibilità di puntare al 25esimo Slam in carriera, e tutto il suo nervosismo per quella che sarebbe potuta essere la chance più concreta per raggiungere questo prestigioso traguardo è emerso anche oggi nel corso del match di terzo turno che lo vedeva impegnato contro Joao Fonseca. Non di certo nuovo a sfuriate di vario genere, il serbo in questa circostanza si è vigorosamente lamentato con il cameraman, reo di aver invaso in modo eccessivo il suo spazio durante il cambio campo. Concluso vittoriosamente anche... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Lasciami spazio, maledizione", Djokovic sbotta prima dell'eliminazione dal Roland Garros: cosa è successo

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