dalla letteratura al cinema un festival di musica e non solo

Durante il Cupra Musica Festival, in programma questa settimana, si terrà anche una rappresentazione teatrale. La XXIV edizione del festival combina musica e arti visive, con eventi che coinvolgono artisti di diverse discipline. La manifestazione si svolge in più location della città e include concerti, spettacoli e installazioni. La programmazione prevede anche incontri e workshop aperti al pubblico. La partecipazione è gratuita in alcune aree, con biglietti disponibili per altri eventi.

Il Cupra Musica Festival in questa XXIV edizione valorizzerà ancora di più il legame tra musica e altre forme d’arte: teatro (con la rappresentazione di Cin Ci Là), cinema televisione (con la presenza del celebre attore e regista Francesco Bolo Rossini), letteratura (con il giornalista e membro dell’accademia italiana del sonetto Paolo Marconi) e pittura (con l’esposizione delle opere di Mario Lupo nel centenario dalla nascita). La qualità delle performance musicali è garantita dalla presenza di artisti di livello, come il direttore d’orchestra Andrea Magnelli, protagonista del concerto mozartiano del 9 luglio, come il pianista Adamo Angeletti premiato nel 2021 con l’Amadeus d’Oro, come il duo Olimpia Renna (soprano) - Caterina Dionisi (pianista), giovanissime musiciste del conservatorio Rossini di Pesaro vincitrici del premio delle Arti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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