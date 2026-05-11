A Caserta è stato presentato il progetto “Arie di Cinema”, un’iniziativa che coinvolge gli studenti nel riscrivere la fiaba di Cenerentola, integrando elementi tratti da Rossini, Basile e il linguaggio audiovisivo odierno. L’obiettivo è unire il cinema, la musica e la letteratura in un percorso educativo che vede i giovani protagonisti. L’evento ha coinvolto scuole locali e ha previsto workshop e rappresentazioni.

A Caserta nasce “Arie di Cinema”: gli studenti riscrivono la Cenerentola tra Rossini, Basile e linguaggio audiovisivo contemporaneo. Il cinema incontra la scuola, la musica e la grande tradizione letteraria in un percorso creativo che mette al centro gli studenti e la loro capacità di reinterpretare i classici con uno sguardo contemporaneo. Prende il via a Caserta “Arie di Cinema”, progetto di educazione al linguaggio audiovisivo promosso dal Liceo “Pietro Giannone” di Caserta – diretto dalla preside Marina Campanile – e sostenuto dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nell’ambito del Piano Nazionale di Educazione all’Immagine per le Scuole.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - “Arie di Cinema”: a Caserta il cinema incontra scuola, musica e letteratura

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