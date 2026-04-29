Un dialogo tra culture musica e letteratura | torna il Festival Dal Missisipi al Po

Da maggio ad agosto, Piacenza e le zone limitrofe ospiteranno il Festival Dal Missisipi al Po, promosso dalla Fedro Cooperativa. L’evento prevede un calendario di incontri musicali e letterari che coinvolgeranno varie location, tra cui la città e alcuni paesini della provincia. La manifestazione si propone di portare sul territorio una serie di appuntamenti dedicati a diverse espressioni culturali, con un programma che si svolge tra Piacenza, la Valdarda, Fiorenzuola e Parma.

Fedro Cooperativa torna ad arricchire la scena culturale piacentina con un ampio calendario di appuntamenti musicali e letterari che, da maggio ad agosto, animeranno la città di Piacenza e la sua provincia, dalla Valdarda a Fiorenzuola, fino a Parma. Un progetto diffuso che coinvolge territori e.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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