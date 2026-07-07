Dalla città alla vetta | Aosta-Becca di Nona Boffelli e Minetti a segno

Notizia in breve

Il vertical Aosta-Becca di Nona si è svolto domenica 5 luglio, alla sua quattordicesima edizione. La gara è iniziata con pochi metri di asfalto, poi si è subito trasformata in un sentiero ripido sotto il sole caldo. Tra i partecipanti, Boffelli e Minetti sono arrivati primi, mentre la corsa ha richiesto grande sforzo a causa delle alte temperature e del tracciato difficile.