Dalla città alla vetta | Aosta-Becca di Nona Boffelli e Minetti a segno
Il vertical Aosta-Becca di Nona si è svolto domenica 5 luglio, alla sua quattordicesima edizione. La gara è iniziata con pochi metri di asfalto, poi si è subito trasformata in un sentiero ripido sotto il sole caldo. Tra i partecipanti, Boffelli e Minetti sono arrivati primi, mentre la corsa ha richiesto grande sforzo a causa delle alte temperature e del tracciato difficile.
Poche centinaia di metri di asfalto in più sotto alle scarpette da corsa, poi il passaggio al sentiero che si fa subito ripido, insieme al gran caldo. Giunto domenica 5 luglio alla quattordicesima edizione, il vertical Aosta-Becca di Nona è stato ancora una volta tanto impegnativo quanto spettacolare. Partenza dal centro di Aosta, arrivo ai 3142 metri della vetta che domina il capoluogo valdostano: una sparata da quattordici chilometri con un dislivello positivo di 2500 metri, terreno ideale per una sfida tra atleti polivalenti, in inverno dediti allo scialpinismo., In gara uomini a vincere la sfida verticale è stato William Boffelli, già protagonista lo scorso anno quando si aggiudicò l’ascesa all’Emilius insieme a Daniel Thedy, in questo caso assente. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
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