Un viaggio attraverso l’Italia ha coinvolto giovani provenienti da diverse regioni, dalla Sicilia alla Valle d’Aosta, per affrontare il tema della mafia. L’iniziativa ha visto la partecipazione di associazioni che hanno organizzato incontri e attività sul territorio palermitano. L’obiettivo è stato promuovere una maggiore consapevolezza tra i partecipanti riguardo alle attività criminali e alle risposte della società civile. La visita si è svolta in diverse location storiche e istituzionali della città.

? Punti chiave Come cambierà la percezione della mafia dopo il viaggio a Palermo?. Chi sono le associazioni che hanno reso possibile questo scambio?. Cosa impareranno i ragazzi nei borghi valdostani dopo la Sicilia?. Perché questo progetto ha ricevuto il Premio regionale per il volontariato?.? In Breve Partecipanti tra 14 e 18 anni, costo iscrizione 150 euro via email [email protected].. Tappa Palermo dal 20 al 24 luglio, fase Valle d'Aosta dal 27 al 31 luglio.. Progetto premiato dal Consiglio regionale della Valle d'Aosta con Premio volontariato 2025.. Sostegno di Lions Club, Rotary Club e Sezione Valdostana dell'Associazione Nazionale Alpini.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Sicilia alla Valle d’Aosta: il viaggio dei giovani contro la mafia

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