Filo per Filo Segno per Segno | oltre 150 giovani in scena per la nona edizione del festival

Torna tra Rimini e Santarcangelo la nona edizione di "Filo per Filo, Segno per Segno", il festival di teatro e delle arti per le nuove generazioni a cura di Alcantara Teatro. Come di consueto, oltre agli spettacoli che vedranno salire sul palco oltre 150 ragazze e ragazzi del laboratorio stabile.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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