Dal Sannio alla Serie A Silver | Galliano protagonista con il Putignano

Notizia in breve

Un giocatore originario del Sannio ha contribuito alla promozione del Putignano in Serie A Silver di pallamano. La squadra ha ottenuto la promozione, e il giocatore ha avuto un ruolo chiave nel successo. La vittoria è stata determinata da una serie di partite decisive, che hanno portato il club alla prima divisione nazionale. La promozione rappresenta un traguardo importante per il team e per il giocatore, che ha avuto un ruolo centrale nel percorso.