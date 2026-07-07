Dal Sannio alla Serie A Silver | Galliano protagonista con il Putignano
Un giocatore originario del Sannio ha contribuito alla promozione del Putignano in Serie A Silver di pallamano. La squadra ha ottenuto la promozione, e il giocatore ha avuto un ruolo chiave nel successo. La vittoria è stata determinata da una serie di partite decisive, che hanno portato il club alla prima divisione nazionale. La promozione rappresenta un traguardo importante per il team e per il giocatore, che ha avuto un ruolo centrale nel percorso.
Tempo di lettura: 2 minuti C’è un pezzo di Sannio che ha contribuito in maniera importante alla promozione in serie A Silver di pallamano del Putignano. Nella compagine pugliese ha brillato la stella di Davide Galliano, che è ripartito alla grande dopo un infortunio che lo aveva costretto ad andare sotto i ferri qualche mese fa. Il classe 2002, prodotto del vivaio della Pallamano Benevento, dopo la positiva esperienza al Molteno ha scelto Putignano per rimettersi in discussione ed il suo apporto si è rivelato prezioso per la vittoria del campionato. “Ho trovato – spiega Galliano – una società organizzata benissimo che sta già ponendo basi solide per crescere ancora. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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