baseball serie a silver pesaro altra conferma a buttrio con onore

Nel terzo turno del campionato di baseball serie A Silver, la squadra di Pesaro ha ottenuto due risultati positivi in trasferta contro la formazione di Buttrio. In gara 1, gli ospiti si sono imposti con il punteggio di 3 a 2, mentre in gara 2 hanno tentato una rimonta, conclusa con una sconfitta per 15 a 8. La squadra di Pesaro ha confermato la sua presenza nel torneo con queste prestazioni.

Baseball Pesaro bene anche in trasferta. A Buttrio, nel terzo turno di campionato, gli uomini di mister Luis Turnes si sono imposti in gara 1 per 3 a 2 e si sono illusi anche di vincere in rimonta gara 2, persa solo sul finale per 15 a 8. Da neopromossa, dopo aver aperto la stagione in serie A Silver con due match in casa, doppia vittoria all’esordio contro Torre Pedrera e doppia sconfitta nella seconda giornata contro Trieste, Pesaro si è confermata squadra ostica anche lontano dalle mura amiche. A Buttrio, in gara 1, i pesaresi sono infatti partiti subito forte e si sono portati in vantaggio per 2 a 0 fin dal secondo inning. Bene tutti e tre i lanciatori: Tommaso Aiello, Francesco Marcuccio e Tommaso Giacomini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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