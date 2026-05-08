Dal rischio Serie C alla Serie A con la scommessa Alvini | il capolavoro del Frosinone | ‘Ancora noi’

Il Frosinone ha conquistato la promozione in Serie A, passando dalla possibilità di retrocedere a una vittoria che ha portato il club nella massima serie. La squadra ha vinto la partita decisiva grazie anche all’allenatore Alvini, che ha guidato il club lungo tutta la stagione. La società ha celebrato il successo con una maglietta che riporta la scritta “Ancora noi”.

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