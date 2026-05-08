Dal rischio Serie C alla Serie A con la scommessa Alvini | il capolavoro del Frosinone | ‘Ancora noi’
Il Frosinone ha conquistato la promozione in Serie A, passando dalla possibilità di retrocedere a una vittoria che ha portato il club nella massima serie. La squadra ha vinto la partita decisiva grazie anche all’allenatore Alvini, che ha guidato il club lungo tutta la stagione. La società ha celebrato il successo con una maglietta che riporta la scritta “Ancora noi”.
Frosinone in Serie A, dalla paura retrocessione alla festa: la grande impresa di Alvini. “A. ncora noi” sulla maglietta celebrativa. Appena un anno fa il Frosinone viveva una delle stagioni più drammatiche della sua storia recente. Oggi invece la città può festeggiare un ritorno in Serie A che fino a pochi mesi fa sembrava quasi impensabile. I ciociari hanno travolto il Mantova allo Stirpe conquistando la promozione diretta nel massimo campionato italiano per la quarta volta nella loro storia. Un traguardo arrivato al termine di una stagione straordinaria, costruita contro ogni pronostico. Un anno fa il Frosinone era a un passo dal disastro. La promozione assume ancora più valore guardando a quanto accaduto soltanto dodici mesi fa.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it
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