Toponomastica nuove intitolazioni in città | nasce il parco dedicato agli antifascisti cesenati combattenti

Da cesenatoday.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mese di aprile 2025 sono state ufficializzate alcune nuove intitolazioni nel centro urbano di Cesena, in particolare con l'assegnazione di nomi a strade e spazi pubblici. La Commissione comunale si occupa da tempo di aggiornare la toponomastica, intervenendo anche con modifiche e correzioni a nomi già esistenti. Recentemente è stato creato un parco dedicato agli antifascisti cesenati combattenti, inserito tra le nuove denominazioni approvate.

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Dopo le intitolazioni ufficializzate nel mese di aprile 2025, prosegue l’attività di aggiornamento della toponomastica cittadina a cura della Commissione competente del Comune di Cesena, con l’intitolazione di nuove aree di circolazione e di luoghi di interesse, oltre alla modifica e rettifica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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