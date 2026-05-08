Toponomastica nuove intitolazioni in città | nasce il parco dedicato agli antifascisti cesenati combattenti

Nel mese di aprile 2025 sono state ufficializzate alcune nuove intitolazioni nel centro urbano di Cesena, in particolare con l'assegnazione di nomi a strade e spazi pubblici. La Commissione comunale si occupa da tempo di aggiornare la toponomastica, intervenendo anche con modifiche e correzioni a nomi già esistenti. Recentemente è stato creato un parco dedicato agli antifascisti cesenati combattenti, inserito tra le nuove denominazioni approvate.

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Dopo le intitolazioni ufficializzate nel mese di aprile 2025, prosegue l’attività di aggiornamento della toponomastica cittadina a cura della Commissione competente del Comune di Cesena, con l’intitolazione di nuove aree di circolazione e di luoghi di interesse, oltre alla modifica e rettifica.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Perugia, come cambia la toponomastica della città: approvate nuove intitolazioni di vie e piazzeCambia la toponomastica di Perugia con nuove intitolazioni di strade e piazze del capoluogo. La memoria si fa strada: dalla Commissione toponomastica 33 nuove intitolazioniArezzo, 19 marzo 2026 – La memoria si fa strada: dalla Commissione toponomastica 33 nuove intitolazioni. Altri aggiornamenti Temi più discussi: TOPONOMASTICA, BELVISI (LEGA): BENI I LAVORI SU NUMERI CIVICI E INTITOLAZIONE DELLE VIE; La targa per Marco Pannella è un caso: il condominio la rifiuta. Ma il Comune gli dedicherà una strada; Intitolazione a monsignor Giusti; Lucca: a Monsignore Martino Giusti l'intitolazione di un giardino -. Fabrizio Quattrocchi e i pionieri della bonifica, decise nuove intitolazioni di vieNuovo passo avanti sul fronte della toponomastica cittadina. La Commissione prosegue il lavoro di riordino e aggiornamento con una serie di delibere approvate che riguardano SIA l’intitolazione di nuo ... latinaoggi.eu Brescia, nuove intitolazioni: strade, parchi e una ciclopedonaleLa Giunta approva quattro nuove denominazioni per spazi pubblici cittadini. Coinvolti Papa Giovanni Paolo II, l’Unione Europea e figure storiche locali della Resistenza, Santina Dusi ed Ennio Doregatt ... quibrescia.it Forlì, città del Risorgimento Una mappa con 36 tappe per orientarsi nella toponomastica di vie e piazze del nostro Centro Storico, per scoprire eventi e protagonisti che hanno segnato il Risorgimento italiano. Tre percorsi tematici, approfondimenti accessib - facebook.com facebook