Da Marco Simoncelli alla Rotonda per le Donne | dieci nuove intitolazioni a Riccione

La giunta comunale di Riccione ha approvato dieci nuove intitolazioni di rotatorie, aree di circolazione e spazi pubblici. Tra i luoghi interessati ci sono rotatorie e zone di passaggio che avranno nomi nuovi, alcuni dei quali sono dedicati a figure o eventi significativi. Le modifiche coinvolgono diverse zone della città e sono state approvate recentemente dal consiglio comunale.

La giunta comunale di Riccione ha approvato dieci nuove intitolazioni dedicate a rotatorie, aree di circolazione e luoghi pubblici della città. Il provvedimento punta a valorizzare la memoria collettiva, l’identità urbana e il legame con la storia, lo sport e la vita sociale del territorio. Le. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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