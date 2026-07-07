I saldi sono iniziati, offrendo sconti su modelli di calzature che vanno dagli infradito con perline ai sandali con tacco alto, passando per toe-ring e peep-toe rétro. Le occasioni sono molte, ma bisogna fare attenzione a non lasciarsi sopraffare dall’acquisto impulsivo. Le proposte sono numerose e spaziano tra diversi stili, rendendo difficile evitare acquisti non pianificati.

Il momento dei saldi è finalmente arrivato ed è una vera occasione per chi non ha ancora pensato al guardaroba delle vacanze (e non solo). Le proposte sono tante e non è sempre semplice non lasciarsi travolgere dalla tentazione di comprare un sacco di cose. Occorre pianificare gli acquisti e prendere solo quello che serve davvero. A cominciare dagli accessori. Sono quest’ultimi, infatti che diventeranno la parte fondante dell’armadio nei mesi caldi. In particolare, l’investimento migliore da fare riguarda i sandali donna estate 2026 e i motivi sono chiari. Per molto tempo, non vorremo indossare altro che sandali belli, freschi e di tendenza. Averne più di un paio è praticamente indispensabile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Dai modelli infradito con le perline a quelli con tacco alto, dai toe-ring a sandali a listini, fino ai peep-toe rétro

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