Quest'estate 2026, i sandali gioiello sono protagonisti: modelli con tacco alto e basso, in stile minimal o decorati con dettagli vistosi. Le scarpe sono realizzate con materiali lucidi e ornamenti di pietre o perle, arricchendo ogni calzatura. Tra le novità, si trovano sia versioni eleganti che più casual, ideali per diverse occasioni. La tendenza include anche modelli senza tacco, con linee semplici e raffinate.

Se l'obiettivo è quello di guadagnare centimetri, spazio a tacchi alti e slanciati, a spillo per le più temerarie oppure a blocco per non rinunciare a un pizzico di comodità. In oro o in argento, tempestati di strass oppure arricchiti da pietre scintillanti, questi sandali gioiello si abbinano bene sia a mise semplici che a outfit più ricercati. Per essere certe di non sbagliare, sì ad accessori con lo stesso finish metallizzato, in grado di dare coerenza all'insieme. Se il comfort deve essere in prima linea, invece, meglio affidarsi a sandali gioiello flat, per affrontare con stile le giornate più impegnative. In questo caso, data l'assenza del tacco, ci si può sbizzarrire con decorazioni più ricercate, in grado di catturare l'attenzione e di elevare il look. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sandali gioiello, i modelli con tacco e senza per l'estate 2026

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Sandali Gioiello Enrico Coveri Nuova Collezione Estate 2026 | Tacchi e Strass Donna

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