L’estate avellinese si apre con un calendario di eventi che include artisti come Fedez, Uto Ughi, Danilo Rea, Fabrizio Bosso e Ambrogio Sparagna, oltre alla cavalla Big Mama, simbolo della tradizione locale. L’assessore agli eventi ha annunciato il programma durante una conferenza davanti alla Dogana, con eventi previsti per il periodo di Ferragosto. La città si prepara così a una serie di iniziative culturali e musicali per la stagione estiva.

Tempo di lettura: < 1 minuto Da Fedez, Uto Ughi, Danilo Rea, Fabrizio Bosso, Ambrogio Sparagna, sino alla purosangue irpina Big Mama. Sono solo alcuni dei nomi confermati dall’assessore agli eventi e alla cultura del Comune di Avellino, Luca Cipriano, in conferenza stampa davanti la Dogana per svelare il programma del Ferragosto avellinese. Non un singolo evento di punto, e l’assessore lo aveva detto sin dalle primissime ore dalla sua nomina in giunta, ma un cambio di passo radicale anche rispetto alla passata gestione del settore cultura nel suo complesso. Sono 90, complessivamente, gli eventi tra musica, spettacoli, cultura, intrattenimento e iniziative dedicate a tutte le fasce d’età che di spalmeranno in 33 giorni, dal 26 luglio nel tradizionale giorno di Sant’Anna, al 6 settembre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Da Fedez a Big Mama: parte l’estate avellinese

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