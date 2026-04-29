Il Concerto del Primo Maggio di Roma si prepara per l’edizione del 2026. La conferenza stampa di presentazione si è svolta mercoledì 29 aprile, durante la quale sono stati annunciati i presentatori dell’evento. Tra questi, torna a condurre anche Big Mama, che precedentemente aveva già avuto ruoli di conduzione in questa manifestazione. L’evento si terrà come di consueto nella capitale, con numerosi artisti e spettacoli previsti.

Tutto è pronto per l’edizione 2026 del Concerto del Primo Maggio di Roma. Nella mattinata di mercoledì 29 aprile, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dello storico evento romano e sono stati annunciati anche i presentatori che saliranno sul palco quest’anno. Si tratta di Arisa, Pierpaolo Spollo e BigMama, quest’ultima irpina purosangue che torna ancora una volta sul palco del concertone da conduttrice per il terzo anno. L’opening, alle 13, sarà con Henna, Jeson, Lil Jolie, Svegliaginevra, Tigri da Soggiorno, Wepro. A loro si aggiungono le 3 vincitrici del contest di iCompany dedicato ai progetti emergenti 1MNEXT: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Big Mama torna al concertone del 1 maggio da conduttrice

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