Il Concertone del Primo Maggio si tiene quest’anno a Roma, in piazza San Giovanni, con un palco che ospita artisti come Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon. La manifestazione, tradizionalmente dedicata alla Festa dei Lavoratori, si svolge con la partecipazione di questi interpreti, che si alternano durante l’evento. La giornata vede anche interventi e momenti dedicati alle questioni sociali e ai diritti dei lavoratori.

Primo Maggio a Roma con il Concertone che torna a far suonare Piazza San Giovanni. Al timone un trio composito: Arisa, Big Mama e Pierpaolo Spollon. Cresce il conto alla rovescia per l’appuntamento promosso da CGIL, CISL e UIL e firmato iCompany nella direzione artistica di Massimo Bonelli, che riporta musica live, diritti e spettacolo in Piazza San Giovanni in Laterano per celebrare la Festa dei Lavoratori. Lo slogan 2026: lavoro dignitoso nell’era dell’AI I sindacati scelgono un messaggio netto: “LAVORO DIGNITOSO: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale”. Un invito a rimettere al centro occupazione stabile, salari equi e contrattazione collettiva come strumenti di giustizia sociale, capaci di governare la transizione tecnologica generando coesione e crescita.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Concerto Primo Maggio, sul palco a presentare Pierpaolo Spollon, Arisa e Big Mama

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