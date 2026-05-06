Novità alla Scala dei Turchi | stop a prenotazioni online e biglietto aumentato acquistabile solo sul posto

Da questo mese, chi desidera visitare la Scala dei Turchi non potrà più prenotare i biglietti online. Il costo del biglietto, che ammonta a 6 euro, potrà essere pagato solo al momento dell’arrivo sul posto. La decisione riguarda la sospensione delle prenotazioni digitali, rendendo obbligatorio l’acquisto diretto sul luogo di accesso alla celebre scogliera bianca.

Novità in arrivo per chi desidera visitare la Scala dei Turchi. A partire da questo mese non sarà più possibile prenotare l’accesso online per ammirare da vicino la celebre scogliera bianca di marna bianca di Realmonte: il biglietto, del costo di 6 euro, potrà essere acquistato esclusivamente sul.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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