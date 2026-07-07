Una nuova ambulanza è stata consegnata alla Croce Verde di Pignone, che festeggia 50 anni di attività. L’associazione, tra le più piccole del territorio, si distingue per l’impegno e il servizio dedicato alla comunità. La donazione dell’ambulanza rappresenta un passo importante per migliorare le risposte di emergenza e assistenza sanitaria nel comune. La cerimonia di consegna ha coinvolto volontari e rappresentanti locali, sottolineando il ruolo fondamentale dell’associazione nel territorio.

Cinquanta anni al servizio di chi ha bisogno. È tra le più piccole associazioni del territorio, ma è sicuramente tra quelle che ha il cuore più grande. É la pubblica assistenza Croce Verde di Pignone, che nel week end con una grande festa ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita. Fondata nel 1976, da allora è diventata un punto fermo della comunità pignonese e non solo. Lo dicono anche i numeri, quello del 2025, che certificano il grande impegno dei volontari dell’associazione presieduta da Raffaele Rossi: ben 842 servizi (di cui 257 emergenze) per un totale di 59.044 chilometri percorsi. L’evento, che ha visto la partecipazione dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Croce Verde di Pignone. Una nuova ambulanza per celebrare i 50 anni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cassa rurale Fvg dona 50 mila euro: ora la Croce verde ha una nuova ambulanzaSabato 18 aprile, davanti alla sede di via Crispi 7, è stata consegnata ufficialmente una nuova ambulanza alla Croce Verde Goriziana.

Una settimana di eventi per celebrare i 139 anni della Croce RossaUna settimana di eventi si sta preparando per festeggiare i 139 anni di attività della Croce Rossa nella città.

Si parla di: Croce Verde di Pignone. Una nuova ambulanza per celebrare i 50 anni.

Croce Verde di Pignone. Una nuova ambulanza per celebrare i 50 anniLa storica associazione di soccorso arriva al traguardo del mezzo secolo. Appello ai giovani: Diventate volontari e dedicate tempo alla comunità. lanazione.it

Torna Croce Verde in Festa: tre giorni di solidarietà, musica e tradizione a Sestri PonenteDal 10 al 12 luglio Piazza dei Micone a Sestri Ponente ospiterà la manifestazione Croce Verde in Festa, organizzata dalla Pubblica Assistenza Croce Verde Sestri Ponente in occasione dei festeggiamen ... primocanale.it