Croce Verde di Pignone Una nuova ambulanza per celebrare i 50 anni

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ambulanza è stata consegnata alla Croce Verde di Pignone, che festeggia 50 anni di attività. L’associazione, tra le più piccole del territorio, si distingue per l’impegno e il servizio dedicato alla comunità. La donazione dell’ambulanza rappresenta un passo importante per migliorare le risposte di emergenza e assistenza sanitaria nel comune. La cerimonia di consegna ha coinvolto volontari e rappresentanti locali, sottolineando il ruolo fondamentale dell’associazione nel territorio.

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Cinquanta anni al servizio di chi ha bisogno. È tra le più piccole associazioni del territorio, ma è sicuramente tra quelle che ha il cuore più grande. É la pubblica assistenza Croce Verde di Pignone, che nel week end con una grande festa ha tagliato il traguardo del mezzo secolo di vita. Fondata nel 1976, da allora è diventata un punto fermo della comunità pignonese e non solo. Lo dicono anche i numeri, quello del 2025, che certificano il grande impegno dei volontari dell’associazione presieduta da Raffaele Rossi: ben 842 servizi (di cui 257 emergenze) per un totale di 59.044 chilometri percorsi. L’evento, che ha visto la partecipazione dei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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