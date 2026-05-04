Una settimana di eventi per celebrare i 139 anni della Croce Rossa

Una settimana di eventi si sta preparando per festeggiare i 139 anni di attività della Croce Rossa nella città. Il Comitato locale ha organizzato varie iniziative per ricordare il lungo percorso di assistenza e solidarietà che va avanti da più di un secolo. La celebrazione coinvolge diverse occasioni pubbliche e incontri, con l’obiettivo di sottolineare il ruolo di questa organizzazione nel territorio.

Il Comitato di Modena della Croce Rossa Italiana si appresta a celebrare un traguardo significativo: 139 anni di servizio ininterrotto al fianco della cittadinanza. Per l'occasione, è stato varato un ricco programma di iniziative che culminerà sabato nove maggio, coinvolgendo non solo il.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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