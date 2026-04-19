Cassa rurale Fvg dona 50 mila euro | ora la Croce verde ha una nuova ambulanza

Sabato 18 aprile, davanti alla sede di via Crispi 7, è stata consegnata ufficialmente una nuova ambulanza alla Croce Verde Goriziana. L’acquisto è stato possibile grazie a un contributo di 50mila euro proveniente dalla Cassa Rurale FVG. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti dell’ente e volontari, che hanno accolto con soddisfazione il nuovo mezzo di soccorso.

È stata ufficialmente consegnata sabato 18 aprile, davanti alla sede di via Crispi 7, la nuova ambulanza della Croce Verde Goriziana, acquistata grazie al contributo di 50mila euro messo a disposizione da Cassa Rurale FVG. Il mezzo, benedetto nel corso della cerimonia inaugurale, va a rafforzare.🔗 Leggi su Triesteprima.it Notizie correlate Cassa Rurale Fvg, riapre la filiale di Farra d'IsonzoNel suo intervento, il vicepresidente vicario Martinuzzi ha sottolineato il valore della presenza territoriale per una banca cooperativa, ricordando... Panoramica sull’argomento La Val di Fiemme Cassa Rurale dona 120.000 euro alle Rsa del territorioLe case di riposo di Predazzo e Tesero utilizzeranno il contributo per estendere a nuovi posti letto un programma di monitoraggio degli ospiti basato sull’intelligenza artificiale ... lavocedelnordest.eu Cassa Rurale FVG: il CdA approva il bilancio 2025. Utile a 16,5 milioni e crescita solida su tutti gli indicatoriUtili in crescita e solidità rafforzata: la Cassa Rurale FVG chiude il 2025 con risultati record e nuovi investimenti sul territorio. nordest24.it