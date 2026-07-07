Cristiano Ronaldo ha annunciato che la partita contro la Spagna è stata la sua ultima ai Mondiali. Dopo la sconfitta, il giocatore ha dichiarato che deciderà con calma il suo futuro sportivo. La sua partecipazione alla competizione si conclude con questa partita, senza più tornare a calcare il campo in un torneo mondiale. Ronaldo ha lasciato ufficialmente la scena internazionale dopo questa eliminazione.

Arlington, 7 luglio 2026 – La fine di un'era. Con la sconfitta di ieri contro la Spagna, Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Coppa del mondo: il portoghese non giocherà mai più una partita di un Mondiale. Il modo più triste per salutare questa competizione per l'unico giocatore della storia del calcio ad averla giocata per sei volte. Una partita in bilico, dominata dall'equilibrio: lo 0-0 è durato fino al 91', quando Ferran Torres ha trovato il corridoio per servire Merino, che davanti a Diogo Costa non ha sbagliato. La Spagna, quindi, avanza ai quarti di finale, dove se la vedrà con il Belgio che nella notte ha sconfitto gli Stati Uniti. Il Portogallo, invece, torna a casa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sport.quotidiano.net - Cristiano Ronaldo saluta i Mondiali: “È stata la mia ultima partita, ora deciderò con calma”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fans React to Cristiano Ronaldo Shut Down! Colombia vs Portugal 0-0 | World Cup | NTV Global

Notizie e thread social correlati

Cristiano Ronaldo a sorpresa: «Il finale della mia carriera si avvicina. Dobbiamo goderci ogni partita»Cristiano Ronaldo ha recentemente annunciato che il suo percorso nel calcio sta per concludersi, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni...

Danilo saluta il Brasile, l’ex Juve conferma: «Contro la Norvegia la mia ultima partita»Danilo ha annunciato che la partita contro la Norvegia sarà la sua ultima con la Nazionale.

Temi più discussi: Cristiano Ronaldo, addio ai Mondiali: l'illusione e le lacrime, CR7 saluta per sempre la Coppa del mondo; Ronaldo, last dance Mundial amara: fra lacrime e l'abbraccio 'generazionale' a Yamal; L'ultimo Mondiale di CR7, da Colonia a Miami: Cristiano Ronaldo saluta la Coppa del Mondo; Cristiano Ronaldo eliminato e in lacrime: addio ai Mondiali. La Spagna vola ai quarti di finale.

Cristiano Ronaldo saluta quello che potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. La Spagna batte 1-0 il Portogallo grazie al gol di Mikel Merino allo scadere e conquista i quarti di finale. Per Ronaldo una prestazione positiva, ma non basta a evitare l'eliminazione. x.com

Cristiano Ronaldo saluta i Mondiali: È stata la mia ultima partita, ora deciderò con calmaArlington, 7 luglio 2026 – La fine di un'era. Con la sconfitta di ieri contro la Spagna, Cristiano Ronaldo ha detto addio alla Coppa del mondo: il portoghese non giocherà mai più una partita di un Mon ... quotidiano.net

CMV: Il dibattito Messi vs Ronaldo non sarà mai risolto perché entrambe le parti stanno discutendo domande completamente diverse reddit

Sogno infranto: Cristiano Ronaldo in lacrime saluta i tifosi e dice addio ai Mondiali. Le immaginiGrande appassionato di sport, è stato un discreto lanciatore di peso ma ha dovuto smettere per problemi ai tendini. Ciò non gli ha impedito di mantenere i legami con il magico mondo dell’atletica. Gli ... sportal.it