Danilo ha annunciato che la partita contro la Norvegia sarà la sua ultima con la Nazionale. Lo ha dichiarato durante un’intervista a Dazn, confermando di aver deciso di lasciare la squadra dopo questa gara. La notizia arriva dopo un lungo percorso con la maglia azzurra e segna la fine della sua esperienza internazionale.

di Francesco Spagnolo Intervenuto ai microfoni di Dazn, Danilo ha annunciato la sua decisione di interrompere l’esperienza con la Nazionale. Le sue parole. Ai microfoni di Dazn, Danilo ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita della sfida fra Brasile e Norvegia: « È la mia ultima partita con la maglia verde oro? Sì, certo. C’è amarezza » Continuando la sua analisi, il difensore ha fatto riflessioni significative sull’ambiente e sulle pressioni esterne che inevitabilmente condizionano il cammino della squadra: « Ero e sono troppo deluso, questa è la verità. Fa male, abbiamo lavorato bene, abbiamo preparato tutto nella maniera migliore, avevamo e abbiamo una squadra importante, un allenatore forte. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Danilo saluta il Brasile, l’ex Juve conferma: «Contro la Norvegia la mia ultima partita»

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