Cristiano Ronaldo ha recentemente annunciato che il suo percorso nel calcio sta per concludersi, sottolineando l’importanza di apprezzare ogni incontro rimasto. La sua dichiarazione ha sorpreso molti, dato che ha parlato di un avvicinamento alla fine della carriera senza specificare una data precisa. L’attaccante ha anche invitato a vivere con intensità le partite che ancora deve giocare, senza nascondere la consapevolezza del tempo che passa.

di Francesco Spagnolo Cristiano Ronaldo a sorpresa ha confermato che il suo finale di carriera si avvicina e l’obiettivo è sicuramente quello di godersi ogni partita. Il mondo del calcio si ferma ancora una volta per ascoltare le parole di un’icona intramontabile. Cristiano Ronaldo torna a far parlare di sé non solo per le prestazioni in campo, ma per una riflessione lucida e sincera sul crepuscolo della sua straordinaria carriera. Nonostante i record continuino a cadere sotto i suoi colpi, il peso del tempo inizia a farsi sentire anche per chi ha fatto della perfezione fisica il proprio marchio di fabbrica. L’ultimo capitolo di questa infinita saga sportiva si è consumato sul rettangolo verde, dove il fuoriclasse portoghese ha dimostrato di essere ancora decisivo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cristiano Ronaldo a sorpresa: «Il finale della mia carriera si avvicina. Dobbiamo goderci ogni partita»

Notizie correlate

Leggi anche: O si fa l'Italia o si esce (ancora), Gattuso: “Contro l'Irlanda la partita più importante della mia carriera”

Dobbiamo parlare di questo look di Cristiano RonaldoBisogna parlare del look di Cristiano Ronaldo perché, in un momento in cui ogni calciatore sembra aver assunto lo stesso stylist, la stessa direzione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: I più presenti in Champions League: Ronaldo, Iker Casillas, Lionel Messi, Xavi, Karim Benzema; Cristiano Ronaldo infastidito dai cori su Messi, risponde con un gesto: mostra il numero tre; Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé e altri: un sistema classifica i calciatori più pigri del mondo; Scheda giocatore Ronaldo Cristiano.

Cristiano Ronaldo a sorpresa ha confermato che il suo finale di carriera si avvicina e l’obiettivo è sicuramente quello di godersi ogni partitaCristiano Ronaldo a sorpresa ha confermato che il suo finale di carriera si avvicina e l'obiettivo è sicuramente quello di godersi ogni partita ... juventusnews24.com

Cristiano Ronaldo: La fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partitaLa fine della mia carriera si avvicina, godiamoci ogni partita. A dirlo è Cristiano Ronaldo, fresco reduce dal gol numero 970 in carriera e vicino a conquistare un altro titolo con la maglia dell'Al ... sport.sky.it

Cristiano Ronaldo, al termine della sfida di campionato tra Al-Nassr e Al-Ahli vinta dalla squadra del portoghese per 2-0 grazie anche ad un suo gol di testa (il numero 970 in carriera), ha risposto ai tifosi avversari che in tribuna gli facevano il gesto 2 con la ma - facebook.com facebook

Il siparietto tra Cristiano Ronaldo e i tifosi dell'Al-Ahli, freschi di vittoria della seconda Champions League asiatica di fila, nel postpartita x.com