Cristiano Ronaldo ha dichiarato che la partita contro la Spagna è stata la sua ultima in un mondiale. Ha aggiunto di aver bisogno di tempo per riflettere sull’immediato futuro, affermando che parlerà con la famiglia e le persone a lui vicine prima di prendere una decisione. Dopo aver lasciato il campo in lacrime, si è avvicinato a un giovane calciatore e lo ha abbracciato. La sua partecipazione al torneo si conclude con questa partita, senza ulteriori conferme sul suo futuro sportivo.

Il portoghese ha dichiarato che quella contro la Spagna è stata la partita d’addio in un mondiale. Sull’immediato futuro: “Devo dormirci su, parlarne con la famiglia, con le persone che mi vogliono bene, poi deciderò”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

© Repubblica.it - Cristiano Ronaldo, l’ultima tra le lacrime e l’abbraccio a Lamine Yamal

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