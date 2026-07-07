Cristiano Ronaldo non molla. E riscrive a modo suo la gerarchia dei trofei calcistici. Il 41enne portoghese è uscito negli ottavi del suo sesto Mondiale. Non ha fatto una gran figura in campo, ma è abituato a vedere le cose in un modo tutto suo e nessuno sembra in grado di far vedere all’imperatore che è rimasto senza vestiti, tecnici e anche dialettici. Dopo la sconfitta con la Spagna CR7 ha parlato, e le sue parole non sono mai banali. “La Spagna ha avuto un po’ di fortuna e ha segnato nel finale, il calcio è così. È triste uscire così dal Mondiale, ma come ho detto ieri ho dato tutto, ho dato il meglio e me ne vado con la coscienza tranquilla. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cristiano, ma quale pensione... vuole Euro 2028! E porterà il suo allenatore sulla panchina del Portogallo

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