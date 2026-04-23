Rinnovo Pisacane il Cagliari accelera | il club vuole blindare il suo allenatore fino al 2028 I segnali dalla dirigenza rossoblù

Il Cagliari sta lavorando al rinnovo del contratto dell’allenatore Fabio Pisacane, con l’obiettivo di prolungarlo fino al 2028. La dirigenza rossoblù ha deciso di accelerare le trattative per confermare l’allenatore al centro del progetto tecnico della squadra. La volontà è di mantenere una certa stabilità e continuità, puntando a costruire un percorso solido nel lungo termine.

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