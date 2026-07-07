Cristiano Ronaldo, 41 anni, potrebbe proseguire la carriera internazionale con il Portogallo. Se deciderà di continuare a giocare, sarà sotto la guida di un ex allenatore del suo club. La decisione sulla sua partecipazione alle prossime competizioni internazionali resta da definire. Non sono state fornite ulteriori indicazioni sui tempi o sui dettagli del possibile ritorno. La notizia riguarda esclusivamente la possibile collaborazione tra il calciatore e l’ex tecnico.

2026-07-07 14:28:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Cristiano Ronaldo avrà un volto familiare alla guida del Portogallo se sceglierà di continuare la sua carriera internazionale. Notizie diffuse in Portogallo martedì hanno confermato che Jorge Jesus sarebbe il successore di Roberto Martinez, che si è dimesso ieri sera dopo la partenza della squadra dalla Coppa del Mondo in Spagna. Il contratto di Martinez sarebbe scaduto dopo il torneo e lo spagnolo se ne va dopo aver fallito nella sua ambizione di vincere il primo trofeo importante per il Portogallo dopo il successo a Euro 2016 in Francia. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Cristiano Ronaldo: il 41enne continuerà a giocare per il Portogallo con l’ex allenatore del club che sostituirà Roberto Martinez?

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The End is Near Cristiano Ronaldo Addresses Retirement Timeline as Al Nassr Chases League Title

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