Crisi Natuzzi vendite di sedi e auto-prestiti per trovare nuovi finanziamenti Ma i dirigenti nel 2025 sono costati 4 milioni
La società sta cercando di far fronte alla crisi vendendo alcune sedi e ottenendo auto-prestiti per trovare nuovi finanziamenti. Nel 2025, i costi per i dirigenti di alto livello sono stati di circa 4 milioni di euro. La strategia mira a recuperare risorse sufficienti per garantire la continuità aziendale e pianificare il rilancio. Nel frattempo, i costi legati ai compensi degli amministratori sono aumentati, contribuendo al quadro finanziario complesso.
Recuperare risorse per poter garantire la continuità aziendale e programmare la dura fase di rilancio. Ma anche costi che crescono, come quelli per i compensi di amministratori e dirigenti di alto livello: partite economiche «che lo scorso anno hanno toccato i 4 milioni». Dal bilancio 2025 della Natuzzi di Santeramo, comunicato alla Sec (società che regola la negoziazione dei titoli a New York) emergono alcune indicazioni su come l’azienda sta gestendo gli aspetti della liquidità e della consistenza del capitale. Si parte, quindi, con la constatazione che «come già avvenuto nel 2024, la società ha deciso di sospendere il pagamento di... 🔗 Leggi su Bari.corriere.it
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Ieri sera ho ascoltato lo sfogo di un ex collega di mio marito, dipendente Natuzzi da una vita. Mio marito ha lavorato lì per anni, poi si è licenziato circa dieci anni fa, quando già si percepivano i primi segnali di crisi. Quelle parole mi hanno toccato ancora di più, facebook
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