Sanità Forza Italia boccia i Cau | Sono costati 115 milioni ma i Pronto soccorso non si sono svuotati
Forza Italia ha criticato i Cau, affermando che sono costati circa 115,7 milioni di euro senza ridurre la pressione sui pronto soccorso. A Rimini, i dati indicano che la richiesta di assistenza nelle strutture di emergenza e urgenza non è diminuita, ma è aumentata rispetto ai livelli pre-Covid. I costi di gestione di queste strutture sono cresciuti nel tempo, senza portare a un alleggerimento delle pressioni sui reparti di emergenza.
“I Cau sono costati complessivamente 115,7 milioni di euro ma non hanno ottenuto i risultati attesi. A Rimini la pressione sulle strutture di emergenza?urgenza (Pronto soccorso puù Cau) non solo non è diminuita, ma è aumentata rispetto ai livelli pre?Covid con costi crescenti per il funzionamento. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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