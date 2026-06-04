Sanità Forza Italia boccia i Cau | Sono costati 115 milioni ma i Pronto soccorso non si sono svuotati

Notizia in breve

Forza Italia ha criticato i Cau, affermando che sono costati circa 115,7 milioni di euro senza ridurre la pressione sui pronto soccorso. A Rimini, i dati indicano che la richiesta di assistenza nelle strutture di emergenza e urgenza non è diminuita, ma è aumentata rispetto ai livelli pre-Covid. I costi di gestione di queste strutture sono cresciuti nel tempo, senza portare a un alleggerimento delle pressioni sui reparti di emergenza.