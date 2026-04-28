Puglia nuovi bus costati 26 milioni sono troppo lunghi | fermi nei depositi

In Puglia, alcuni nuovi autobus acquistati a costo di 26 milioni di euro sono rimasti fermi nei depositi perché troppo lunghi per circolare nel centro delle città. Il problema si è evidenziato subito dopo la consegna, quando i mezzi sono stati messi su strada e si sono resi impossibili da utilizzare nelle aree urbane più affollate. Molti di questi autobus non sono stati ancora impiegati per le corse quotidiane.

Dovevano servire a rinnovare il trasporto pubblico urbano in decine di comuni pugliesi, ma rischiano di restare l’ennesimo simbolo della sprecopoli all’italiana. Il problema è emerso appena i mezzi sono arrivati su strada: sono troppo grandi per muoversi agevolmente nei centri storici e nelle strade più strette dei piccoli comuni. Così gli autobus vengono utilizzati molto meno del previsto o restano fermi nei depositi. Il caso riguarda i 90 Otokar Kent C Cng acquistati dalla Regione Puglia nell’ambito del rinnovo delle flotte del trasporto pubblico locale. Sono mezzi alimentati a metano, lunghi 10,8 metri, come indicato anche dalle schede di settore sul modello Kent C Cng.🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Puglia, nuovi bus costati 26 milioni sono troppo lunghi: fermi nei depositi Notizie correlate Amt, Ugl: "Preoccupati per i bus nuovi fermi a Campi""Siamo in attesa - dichiara il segretario Ugl Fna, Roberto Piccardo - del documento di intesa tra Comune e Regione per la ricapitalizzazione,... Juve, se i gol li fa McKennie... gli attaccanti sono costati più di 100 milioni ma non segnano maiLa celebrazione di Yildiz per il rinnovo del contratto, il gol di McKennie sempre più centravanti e anche il pareggio di Kalulu spostano le... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Trasporto pubblico extralarge. La Puglia sbaglia la taglia: fermi i nuovi bus. I bus nuovi comprati con 26 milioni dei fondi del Pnrr sono troppo lunghi: così restano fermi nei depositiIn Puglia 90 mezzi a metano erano destinati ai piccoli comuni. Ma in molti centri storici non riescono a circolare. E le stazioni di rifornimento non ci sono ... today.it Autobus troppo lunghi in Puglia: sprecati 26 milioni di euro del PNRRI Comuni li hanno lasciati fermi a causa dei problemi di circolazione lungo le strade. Gli autobus non sono adatti ai centri storici pugliesi ... msn.com