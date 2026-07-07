Il progetto di riparazione del ponte di via Cadorna a Crema richiederà circa 10 milioni di euro. La cifra è stata comunicata dal consigliere comunale di Noi Moderati, che ha evidenziato come questa spesa rappresenti un salasso per le casse pubbliche. La questione ha suscitato polemiche tra i cittadini, preoccupati per l’impatto sulle finanze locali. Nessuna decisione definitiva è ancora stata presa, ma il costo stimato ha già acceso il dibattito pubblico.

Crema (Cremona) – “Il ponte di via Cadorna è l’esempio migliore del “mester cremasc””. Simone Beretta, consigliere comunale di Noi Moderati, mette in fila i conti di quanto questa vicenda costerà ai contribuenti cremaschi, alla luce delle novità emerse nei giorni scorsi. “Per il sovraponte è stata ipotizzata una spesa di 300mila euro, per il ponte provvisorio di un milione e mezzo. Il conto esatto della ristrutturazione del manufatto attuale di via Cadorna ancora non lo conosciamo, ma rischiamo di arrivare comodamente ai sei milioni di euro. Se a tutto ciò aggiungiamo i soldi che verranno concessi a 60-70 attività per i ristori, rischiamo di arrivare comodamente a 10 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Crema, rischio salasso: “Il piano per sistemare il ponte di via Cadorna ci costerà 10 milioni di euro”

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