Oggi a Firenze è stato presentato il progetto di costruzione del nuovo Liceo artistico Virgilio, che sorgerà in via Raffaello Sanzio a Empoli. L'edificio scolastico, il cui costo totale è stimato in 33 milioni di euro, prenderà forma nel corso dei prossimi mesi. La presentazione si è tenuta a Palazzo Medici Riccardi, con dettagli sul progetto e sui tempi di realizzazione.

Empoli, 30 maggio 2026 – Prende forma il futuro Liceo artistico Virgilio. È stato presentato oggi in Palazzo Medici Riccardi a firenze il progetto di realizzazione del dell’edificio scolastico che sorgerà in via Raffaello Sanzio a Empoli. Sarà un edificio moderno e funzionale che potrà ospitare fino a 700 alunni, su una superficie totale di circa 11.500 mq e articolato su 3 livelli. Sarà dotato di 27 aule didattiche, oltre 30 tra laboratori, archivi e depositi suddivisi tra i vari indirizzi previsti dal piano di studi, un auditorium da 150 posti, una palestra, spogliatoi per alunni e docenti, un’area ba-ristoro, una biblioteca diffusa, spazi per l’apprendimento informale, aule di sostegno, ambienti per il personale didattico e locali a servizio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Come sarà il liceo artistico: il progetto prende forma, costerà 33 milioni di euro

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