Cristiano Ronaldo ha annunciato di aver dato tutto durante il Mondiale e di voler concentrarsi sul futuro. La partita si è conclusa e il calciatore si è allontanato dal campo camminando a testa bassa, senza ricevere supporto dai compagni. In Portogallo ci sono richieste di escluderlo dalla squadra nazionale. Ronaldo ha dichiarato di voler pensare ai prossimi passi dopo l'eliminazione.

La partita è appena finita e Cristiano Ronaldo cammina a testa bassa per il campo. Lo attraversa, senza che nessuno osi abbracciarlo: lo lasciano solo con il suo lutto. A un certo punto Rodri, che almeno è un Pallone d’oro come lui, gli batte il petto per rincuorarlo. È una scena triste in un giorno triste di uno dei giocatori migliori di sempre, il migliore di sempre per auto-proclamazione non condivisa dal mondo. Cristiano Ronaldo ha segnato e perso in sei Mondiali su sei e questo è l’ultimo. Possibile sia anche l’ultima partita con la nazionale? Possibile ma in Portogallo molti pensano che continuerà per altri due anni. Questo lo deciderà più avanti, perché appena 24 ore fa ha chiesto con forza di non mettergli fretta. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - CR7, addio al Mondiale: "Ho dato tutto, ora penserò al futuro". Ma in Portogallo lo vogliono fuori

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ronaldo's LAST DANCE: Will Portugal Win the World Cup for CR7

Notizie e thread social correlati

Leao dice addio al Milan: “Qui ho dato tutto, ora voglio giocare in un altro campionato”Il calciatore ha annunciato di voler lasciare il Milan, affermando di aver dato tutto al club e di voler giocare in un altro campionato.

Conte verso l’addio: “Ho dato tutto al Napoli”Antonio Conte sembra ormai deciso a lasciare il Napoli, dopo aver affermato di aver dato tutto durante la sua permanenza.

Temi più discussi: Cristiano Ronaldo eliminato: addio ai Mondiali. La Spagna vola ai quarti di finale; CR7 lascia il Portogallo dopo il Mondiale? La sorella: Preparatevi a salutarlo; Addio al calcio internazionale: la sorella di Cristiano Ronaldo conferma; Cristiano Ronaldo, l'annuncio sul ritiro... da parte della sorella.

Cristiano Ronaldo saluta il Mondiale 2026 nel modo più amaro. Il Portogallo viene eliminato agli ottavi dalla Spagna, decisiva una rete di Mikel Merino nei minuti finali, e per CR7 si chiude con ogni probabilità anche l'ultima avventura iridata della sua carri x.com

CR7, addio al Mondiale: Ho dato tutto, ora penserò al futuro. Ma in Portogallo lo vogliono fuoriCristiano Ronaldo dopo il ko con la Spagna agli ottavi: Ho la coscienza tranquilla. Potevamo fare meglio, ma siamo stati eliminati da una squadra molto buona. L'idea di continuare sino al prossimo E ... gazzetta.it

La Spagna batte il Portogallo: addio di CR7 ai MondialiSecondo un'antica legge del calcio, lo spettacolo è raro quando a sfidarsi sono squadre forti e la posta in palio è altissima. E a decidere l'ottavo di finale di Dallas tra Spagna e Portogallo non è n ... avvenire.it

Primo UNC a dire addio alla Coppa. Speriamo che Ronaldo sia il prossimo reddit