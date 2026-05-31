Il calciatore ha annunciato di voler lasciare il Milan, affermando di aver dato tutto al club e di voler giocare in un altro campionato. Ha sottolineato che il club lo ha aiutato a crescere e lo ha sostenuto nei momenti difficili.

''Penso di aver dato al Milan tutto quello che potevo dare. È stato un club che mi ha aiutato molto a crescere, che mi ha sostenuto nei momenti difficili. E sono felice di essere riuscito a scrivere il mio nome nella storia del club. Tutti hanno i loro sogni, le loro sfide, le cose che desiderano, gli obiettivi che vogliono raggiungere. E anch'io desidero provare una nuova sfida in un nuovo campionato. Se questo accadrà, sarò molto felice e soddisfatto perché ho fatto il mio dovere al Milan". Sono le parole dell'attaccante del Milan Rafael Leao a SportTv Portugal. Di fatto è ai saluti la storia in rossonero del portoghese dopo una stagione difficile. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Leao dice addio al Milan: “Qui ho dato tutto, ora voglio giocare in un altro campionato”

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