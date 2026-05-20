Antonio Conte sembra ormai deciso a lasciare il Napoli, dopo aver affermato di aver dato tutto durante la sua permanenza. La sua intenzione di allontanarsi dalla squadra viene riportata dopo settimane di voci e indiscrezioni. Non sono stati ancora annunci ufficiali, ma le sue parole indicano una volontà di separarsi dall’incarico. La decisione potrebbe portare a un cambio di guida tecnica nelle prossime settimane. La situazione attuale rimane in evoluzione, con possibili sviluppi nelle prossime ore.

Antonio Conte sembra ormai orientato a chiudere la sua esperienza al Napoli. La decisione sarebbe stata comunicata ad Aurelio De Laurentiis, con la convinzione di aver completato il percorso iniziato due anni fa. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il tecnico avrebbe spiegato così la propria posizione: “Due anni fa mi è stato chiesto un aiuto, l’ho fatto. Ho dato tutto”. Conte ritiene quindi di aver portato a termine il suo lavoro. In due stagioni ha riportato il Napoli ai vertici, conquistando risultati pesanti e garantendo anche il ritorno in Champions League. L’addio, però, dovrebbe avvenire senza strappi. Il tecnico vuole salutare nel modo giusto la città, la squadra e i tifosi. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Conte verso l’addio: “Ho dato tutto al Napoli”

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