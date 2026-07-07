Il Fondo Monetario Internazionale fornirà assistenza alla ricostruzione del Venezuela. Il leader del regime ha annunciato un piano per il recupero economico e sociale, dopo i due terremoti del 24 giugno.

Il leader del regime venezuelano Delcy Rodríguez ha annunciato un piano per promuovere il recupero economico e sociale del Venezuela e la ricostruzione del Paese, dopo i due violenti terremoti del 24 giugno. Il piano integrato prevede dieci misure economiche e sociali. Secondo Rodríguez, tutti i settori produttivi saranno coinvolti nel processo di recupero. “Il Venezuela nascerà, il Venezuela si alzerà su questo dolore, sull’anima ferita . Piano piano, ma in maniera ferma, ci riprenderemo”, ha dichiarato il presidente ad interim. Rodríguez ha confermato che ad aiutare in questo processo ci sarà in prima fila il Fondo Monetario Internazionale (Fmi), con risorse economiche destinate alla ricostruzione e il recupero delle zone colpite dai terremoti e l’assistenza immediata alle vittime. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Così il Fondo Monetario Internazionale contribuirà alla ricostruzione del Venezuela

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