Il caro-energia costerà fino a 2.270 euro alle famiglie italiane le previsioni del Fondo monetario Internazionale
Secondo il Fondo monetario internazionale, le famiglie italiane potrebbero affrontare un aumento delle spese energetiche che va da 450 euro in uno scenario più moderato a 2.270 euro in una situazione più grave. Questi numeri si riferiscono ai costi aggiuntivi sostenuti per l’energia domestica, evidenziando come l’aumento dei prezzi inciderà sui bilanci familiari. I dati sono stati diffusi recentemente dall’istituto internazionale.
Gli effetti del caro-energia per le famiglie italiane? Tra i 450 euro nello scenario base e i 2.270 euro in quello grave. Una stima firmata Fmi, il Fondo monetario. Caro-energia, ecco quanto peserà sulle famiglie italiane «Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo», ha detto Oya Celasun, vicedirettore per l'Europa del Fondo monetario, ieri all'Eurogruppo. L'impatto nei Paesi «L'impatto varia notevolmente, da 620 euro in Slovacchia a 134 euro in Svezia. Secondo lo scenario «grave» del Weo del Fmi di aprile 2026, la perdita media salirebbe a 1.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Notizie correlate
Fmi, caro energia peserà da 450 a 2.270 euro su famiglie italiane«Con i prezzi attuali, la famiglia media dell’Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti...
Guerra in Iran e caro energia: bollette fino a 350 euro per le famiglie italianeLa nuova escalation in Iran sta già spingendo verso l'alto petrolio e gas sui mercati internazionali.
Una raccolta di contenuti
Si parla di: Costa (Arriva), Sos al governo: Il caro gasolio pesa un milione l'anno Sgravi come per l'agricoltura.
«Il caro-energia costerà fino a 2.270 euro alle famiglie italiane», le previsioni del Fondo monetario Internazionale«Con i prezzi attuali, la famiglia media dell'Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo», ha detto Oya Celasun, vicedirettore per ... ilmessaggero.it
L'Fmi: il caro-energia peserà 450 euro sulle famiglie italiane, 2.270 con uno scenario graveCon i prezzi attuali, la famiglia media dell'Ue perderebbe circa 375 euro nel 2026, pari allo 0,7% del consumo medio, a causa di tutti gli aumenti di prezzo. È quanto ha detto Oya Celasun, vicediret ... ansa.it